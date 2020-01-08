和泰汽車(2207)旗下iRent共享汽機車與悠遊卡月票合作，推出贈送免費租車30分鐘之優惠。iRent共享汽機車，全台車隊數已達6,500台，強勢搶攻市場。

迎接智慧移動服務浪潮，iRent共享汽機車做為大眾運輸工具的一環，與悠遊卡公司合作，即日起至3月30日，針對購買雙北公共運輸月票的用戶，贈送「iRent免費租車30分鐘」，讓消費者在搭乘捷運、公車的前後，可以輕鬆轉乘共享運具。

iRent共享汽機車於全台車隊數分布，機車達4,000台、汽車達2,500台。以往到外縣市出差、旅遊或通勤需求的消費者，需要至據點租車，取還車可能會受到營業時間及地點的限制。現在透過科技的發展，讓iRent共享汽機車服務深入到各城市，強攻通勤、接送、載貨需求之族群，訴求打開手機App就能夠使用24小時自助租車服務。

iRent於大眾運輸周邊的租車密度高，已成為雙北區域交通選擇之一，未來消費者可以悠遊卡及手機串聯大眾運輸及共享汽機車服務性。持卡人只要下載iRent App並成為會員，並於活動網頁輸入悠遊卡月票卡號，即可兌換iRent免費租車30分鐘。

因應消費者不同的使用需求，iRent機車推出月租快閃方案，瞄準通勤、跑業務、出遊的消費者等，每月只要499元就有650分鐘不限趟次騎到飽，還可以隨時換車或自行免費換電。

(時報資訊)