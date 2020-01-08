MSI微星(2377)2020年CES國際消費電子展聚焦在以「電競」、「內容創作者」為主軸的相關商品，包括筆電、桌機、螢幕及配件，MSI微星科技總經理江勝昌表示：「CES凝聚了來自世界各地的科技業領袖，今年微星帶來一系列為遊戲玩家、創作者量身打造的創新硬體陣容，並分享MSI對未來的願景。MSI的新產品陣容，正是詮釋人性化智慧生活的願景。」

在電競筆電方面，微星今年主打2款，首先是MSI GS66 Stealth電競筆電，以輕薄機身佐以強大效能，靜音機箱中配備了300Hz超極速電競螢幕，並以世界上最薄的風扇葉片成就三風扇冷卻設計，再搭配99.9Whr長效電池及沈穩低調的黑色，滿足專業人士和電競玩家的全方位需求。其次是微星GE66 Raider及限量版電競筆電，該款是3A遊戲大作的最佳首選裝備，除了嶄新的俐落外觀，更搭載了全景極光照明、300Hz超極速電競螢幕和99.9Whr長效電池。

MSI此次也與知名數位藝術家Collie Wertz合作，推出GE66 Raider限量版筆電，透過Collie Wertz的操刀，賦予GE66 Raider限量版獨一無二絕無僅有的創意外觀。Collie Wertz曾是《星際大戰前傳》、《變形金剛》、《鋼鐵人》、《美國隊長3：英雄內戰》等電影的概念藝術貢獻者。

電競桌機方面，市場首款5G電競桌機MSI微星MEG Aegis Ti5，除搭載全球首創Gaming Dial遊戲調控設計，讓玩家用OLED面板即時調整遊戲效能，更配備MSI GeForce RTX 2080 Ti顯示卡和最新一代Intel Core i9處理器。

至於「內容創作者」系列，MSI微星Creator 17專為多工和專業級處理而設計，是世界首款配備Mini LED顯示器以及符合HDR 1000標準的筆電。Creator 17的17英吋4K顯示器峰值亮度可達1000尼特並支援Mini LED背光技術，以最亮的白色和最深的黑色來呈現更銳利、更細膩的影像，帶給使用者最鮮明的視覺效果。Creator 17還支援100％ DCI-P3廣色域，提供最生動逼真、更接近人眼所感受到的絕佳色彩精準度。MSI微星CK40鍵盤，無線CK40是MSI首款為創作者打造的鍵盤，按鍵為超靜音剪刀腳結構設計，可提供舒適的使用體驗；並配備特殊防污塗層、多連接模式，可透過藍牙、無線2.4G或電線進行連接。MSI CM30滑鼠，符合人體工學的專業設計可降低手腕壓力，為使用者帶來最優異的舒適度。Kailh靜音微動開關讓優雅蛋殼白色的CM30超級安靜，加上高達五百萬次的點擊壽命以及多重連接模式，CM30滑鼠是MSI CK40鍵盤的完美搭檔。

(時報資訊)