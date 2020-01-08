歌手謝和弦在上月被混血妻子Keanna舉報涉麻後，他接連爆出婚變並高調認愛直播主莉婭，而正宮Keanna自上月喊話丈夫「不想你在此時被攻擊再受刺激」後就保持沉默，Keanna昨則首度發長文回應此事，開轟莉婭「心機心醜一次到位」，並在感性吐心聲。

Keanna昨首度在IG發長文回應婚變，她發文先指謝和弦已是個人的意識行為，很清楚自己在做什麼，並開轟莉婭「很感謝扣哥在妳被騷擾的時候幫妳？保護妳？保護的方式是跟我先生約住同一間房陪睡？」怒指莉婭美化自己的行為。

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（先說現在謝和弦的行為不是發病，已經是個人的意識行為了且清楚知道自己在做什麽了） 所以 妳？ 其中一個，那個最沒有道德、利用剛好之前 在躁期病人的「衝動性_行為」與「衝動_性行為」 還自己發記者美化說成很感謝扣哥在妳被騷擾的時候幫妳？保護妳？保護的方式是跟我先生約住同一間房陪睡？都睡到要幫妳拍MV了呢～這不是想紅看人淺規則是什麼？（我阿嬤說：說謊下地獄會被拔舌頭。希望是真的👅） . .因為目前「只有妳」被爆出來，畢竟其他女生們現在都避之不及也不敢聯絡，只剩下彼此，所以乾脆一起演出的好像認識很久感情深厚，其實11月底還在跟別的男生曖昧，跟我先生第一次見面也不過是12月4號的溫泉約泡。（當時還故意追蹤我、洗我IG的讚要我發現注意到妳）真的是心機心醜一次到位。（給妳拍拍手）

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最後，Keanna開酸莉婭「真的是心機心醜一次到位。（給妳拍拍手）」，儘管Keanna隨後遭謝和弦回擊，但Keanna發文獲得網友一片狂讚，而她昨深夜也在IG現實動態寫下：「謝謝大家相信我也挺我」，感性文字看了超催淚。

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keanna限時動態全文。（圖／取材自keanna_taiyh Instagram）
keanna限時動態全文。（圖／取材自keanna_taiyh Instagram）
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(中時電子報)

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