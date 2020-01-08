歌手謝和弦在上月被混血妻子Keanna舉報涉麻後，他接連爆出婚變並高調認愛直播主莉婭，而正宮Keanna自上月喊話丈夫「不想你在此時被攻擊再受刺激」後就保持沉默，Keanna昨則首度發長文回應此事，開轟莉婭「心機心醜一次到位」，並在感性吐心聲。

Keanna昨首度在IG發長文回應婚變，她發文先指謝和弦已是個人的意識行為，很清楚自己在做什麼，並開轟莉婭「很感謝扣哥在妳被騷擾的時候幫妳？保護妳？保護的方式是跟我先生約住同一間房陪睡？」怒指莉婭美化自己的行為。

最後，Keanna開酸莉婭「真的是心機心醜一次到位。（給妳拍拍手）」，儘管Keanna隨後遭謝和弦回擊，但Keanna發文獲得網友一片狂讚，而她昨深夜也在IG現實動態寫下：「謝謝大家相信我也挺我」，感性文字看了超催淚。

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keanna限時動態全文。（圖／取材自keanna_taiyh Instagram）

(中時電子報)