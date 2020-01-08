民進黨主席卓榮泰（中）受訪談激戰區。（王文吉攝）

民進黨主席卓榮泰8日上午陪同台中市第八選區立委候選人翁美春車隊掃街。卓榮泰在行前受訪表示，許多地方議員透過這次選戰躍昇到國會議員，目前戰績都相當不錯，希望翁美春也搭上升級國會這班列車，一舉挑戰成功。

翁美春車隊行經豐原鬧區，受到支持者熱情回應，許多開車族搖下車窗，高喊「翁美春凍蒜」。市議員謝志忠擔綱麥克風手，賣力懇託，民進黨主席卓榮泰也登上戰車，沿路比出「讚」手勢，籲選民集中選票「護國保台」。

卓榮泰推崇翁美春是全國所有的選區中「非常勇敢的挑戰者」，這個選區原本就是激戰區，但美春用她過去紮實的地方服務，已打出非常好的成績，在最後幾天要再加把勁。

至於民進黨能否維持國會過半？卓榮泰表示，蔡總統、陳副總統及副總統候選人，最後這段時間都集中輔選某一席，那就是激戰區，希望打出好成績，讓國會能夠過半，做蔡總統後盾，所有改革、所有政策才能順利推行。

卓榮泰也說，台灣政局穩定才能給其他國家統治者有信心，吸引台商資金回台，吸引更多國際企業來台投資。台灣堅守法治民主自由，自己保衛自己，不會變成香港那樣子，力抗威權統治力量，「壯大台灣才有經濟發展」。

(中時 )