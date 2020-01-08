2020總統立委大選投票在即，選戰越趨白熱化，台北市第五選區（中正萬華）國民黨候選人林郁方今早和國民黨中常委連勝文一同掃街拜票。面對同選區候選人林昶佐批評在里民工作會報很少出席，林郁方表示，難道都要跟他報告行程嗎？連勝文也指出，近日軍方在沒有戰爭下卻損失慘重，國會更需要國防專業的立委，更暗酸林昶佐，會唱歌的就去唱歌。

選舉倒數立委候選人打出攻防戰，日前林昶佐批評林郁方在地方看不到人，行程一直找大咖搶救，選區掛滿「搶救」布條，更直指林郁方選戰風格跟韓國瑜很像，不講政見。林郁方今受訪表示，「一天20場行程，有時候就要挑選，不可能像閃靈一樣，閃一下就到，林昶佐說我沒有行程，難道我還要跟他報告行程嗎？」

林郁方指出，黎明里里長夫妻和鄰長都陪我掃街，參加里長會議很重要，但里長願意陪你掃街，表示人家更喜歡你，林郁方說，當立委要有格局，林昶佐像沒長大的小孩，擾擾叨叨批評小事，管好自己的選舉。

林郁方更痛批，比政績和政見，捷運萬大線當時我用7年就推出，但林昶佐除了大港開唱、拍電影賺很多錢，請問還做了什麼事？根本是為自己拚經濟，而不是為地方拚建設。

另外，被媒體問到外界傳言韓國瑜在選舉中已起不了作用，林郁方說，韓國瑜在高雄大勝不是沒有原因，韓國瑜也是普通人會犯錯，但很接地氣，是庶民喜歡的人，高雄有三個禍害，路不平、淹水和登革熱，韓國瑜只用10個月時間就搞定，民進黨在當地執政20年，路從來沒有平過。

媒體追問對許多國民黨候選人都下架韓國瑜的照片看法，林郁方說，地區區域很大，許多重要的路口都有放和韓國瑜的合照，韓國瑜還是一隻很有力的母雞，立委和總統的力量都是綁在一起的，力拚國會立委過半、總統要贏。

連勝文則指出，在國家沒有戰爭下，軍方損失如此慘重，再次突顯國會需要具備專業國防和外交背景的立委，才能維護國家權益。連也暗酸酸林昶佐，會唱歌的就去唱歌，會做事的就讓他來做事。

林郁方說，蔡政府這幾年很愛吹噓，買了多少軍事裝備，但武器裝備可否發揮戰力要靠維修和保養，如沒有保養好操作時會很危險，另外，人員的訓練費用也很重要，買進武器也要訓練人員去使用，否則會發生很多危險。

(中時 )