近日有165名準備赴澳洲留學的中國學生發出一封聯名信稱，他們在已獲澳洲大學錄取通知書的情況下，一直未能取得澳洲簽證，其中137人已等待了超過4個月，甚至有人等待接近1年半。

中共官媒《環球時報》8日報導，簽署聯名信的中國留學生包括135名博士研究生和30名訪問學生，他們均已獲得澳洲高校的錄取通知書。但有105人等待簽證時間超過5個月，137人等待超過4個月，還有人等簽證超17個月沒有進展。

期間，他們曾多次透過電郵等方式聯繫澳洲內政部，詢問並催促當局發出簽證，但均得到官腔式回覆，澳洲內政部通常只強調，所有申請簽證的非澳洲公民都會接受由其他部門進行的健康、性格和安全審查，完成審查的時間視具體情況而定。

外界推測，中國留學生遇到的阻礙與中澳關係轉壞不無關係，澳洲政府可能在加強對中國學生，尤其是理工科學生和博士研究生的安全審查。

(中時 )