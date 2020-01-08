送豬迎鼠，過年的氣氛越來越濃了！來全台最長地下書街誠品R79更於1/19舉辦「書街辦桌」，邀請王品「丰禾日麗台式小館」設宴，精心準備福壽全佛跳牆、紅燒虎掌等經典菜色，並為書街辦桌獨家推出限定菜色金銀蒜大蝦、干貝娃娃菜等，更邀請聲林之王痊癒女聲許莉潔、創作才子盧子杰現場獻唱，歡迎鄉親鄰里到場參與聆聽！此外，誠品生活也推出年節應景的外帶年菜、溫暖圍爐餐，邀您全家圓滿過好年。

誠品書店｜2020佳墨鼠年春聯／斗方｜推各式「鼠寶寶」春聯。（圖取自迷誠品網站）

春節將至，誠品已有濃濃年味。誠品書店2020年邀請藝術家董陽孜揮灑「福」、「美」、「樂」在精美瓷碟豆皿展現，有精緻美感，「福田瓦煎燒」渾實飽滿的「福」字，讓家家有福；而作家張大春限量版「庚子年春聯賀禮」書寫賀年詩文對聯，是文學與傳統賀年最雅緻的組合。今年獲外交部禮賓紅包袋指名合作的誠品生活文創平台expo「魔翻文創」推九種翻轉春聯，中文吉祥字翻轉九十度即變英文，「福」字變成「LUCKY」、「喜」字翻轉變「Hello」，創意十足。

信義店｜知味市集｜台亞食品。（圖取自迷誠品網站）

豐盛年菜，吃飽好過年。信義店知味市集推出年菜預購，去年甫推出就廣受好評的「元進莊」主推「單身貴族年菜」，慢火熬煮層次豐富的醇香「經典佛跳牆」、酸香辣鮮「泰式檸檬魚」等，「台亞食品」幫您準備好頂級櫻花蝦海鮮雞高湯炊煮的「步步糕升-櫻花蝦米糕」、軟而不爛入口即化的「花開富貴豬圓蹄膀」等，道道細緻大菜知味市集一次買足。

誠品書店｜2020佳墨鼠年春聯／斗方。（圖取自迷誠品網站）

多家餐廳也同步推出豐年宴，信義店「1010湘」精選新鮮霸王魚頭、酸辣左宗棠雞等九樣道地湘菜豐年宴，即刻預購；圍爐吃鍋最暖心，信義店創意蔬食料理「卓也小屋」也精選御膳養生鍋、招牌珍珠蔬菜捲等，清爽無負擔；誠品行旅In Between之間餐廳除夕夜精選二十道澎湃珍饈，搭配爐烤肋眼或焗烤波士頓龍蝦，The Chapter Café也於除夕夜至初二推出賀歲套餐，邀您與家人共享佳餚。

過年好吃又好玩，即日起至2/2，誠品R79打造趣味互動「辦桌主題展區」，不僅重現辦桌場景，更介紹台味過年傳統點心、人生九大宴席和各式辦桌角色，完成任務還可親自體驗活版印刷紅包袋，深入了解傳統習俗！1/18、1/19信義店於3F cooking studio舉辦「菇王食品素食年菜示範」，由菇王食品第三代賴丁榆掌杓，食療專家沈曼江主廚設計菜單，替年菜增添新氣息！

(中時電子報)