國際扶輪捐贈5輛醫療巡迴車給南部各醫院，8日舉辦贈車儀式。（劉秀芬攝）

國際扶輪捐贈5輛醫療巡迴車，其中一輛將交由部立台南醫院新化分院使用，讓左鎮偏鄉居民健康更有保障。（劉秀芬攝）

守護偏鄉醫療，中央健康保險署結合地方資源，由國際扶輪捐贈5輛醫療巡迴車給南部各醫院，8日上午於左鎮區舉辦守護「左鎮」巡迴醫療整合暨贈車儀式，由署長李伯璋一一致贈感謝狀給參與偏鄉巡迴醫療的醫師，及募款捐贈巡迴醫療車的國際扶輪基金會及社友代表，為守護偏鄉一起貢獻心力。

位於台南市東南端的左鎮區，65歲以上人口占27％以上，但區內除中正里有1家衛生所及1家西醫診所外，皆為無醫村里，民眾就醫不便，而如果要看中醫或牙醫，更要到鄰近的玉井或新化就診。

為提供偏遠地區民眾有好的醫療服務，健保署去年度投入7億餘之經費，台灣醫療資源不足地區有健保巡迴醫療鄉鎮已達99.1％，其中雲嘉南地區巡迴點多達145處。此次扶輪社捐贈巡迴醫療車，其中一輛將交由部立台南醫院新化分院使用，讓左鎮偏鄉居民健康更有保障。

此次捐贈由國際扶輪3502地區、3470地區及國際扶輪菲律賓、日本及韓國等多地區共同捐款，募得4輛配備有腹部超音波及心電圖醫療巡迴車，捐贈給麻豆新樓醫院、柳營奇美醫院、部立台南醫院新化分院及成大醫院斗六分院，及1輛配備眼科檢查設備醫療巡迴車贈與聖馬爾定醫院，每輛要價近400萬元。

(中時 )