國民黨總統候選人韓國瑜，因庶民草根形象深獲基層支持者追捧，有韓粉在網路論壇發表個人挺韓言論，包括欣賞韓講話大剌剌帶點幽默、不賣芒果乾而是表達強烈愛國心、非典型打破傳統戰略框架等。言論一出，卻慘遭「韓黑」圍剿痛罵、極盡嘲諷，讓網友看不下去挺身反嗆。

網友在PTT論壇發文《說說我為什麼投給韓國瑜》，寫道：「其實支持韓國瑜的原因很簡單，韓國瑜就是大剌剌說話帶點幽默，但他不賣芒果乾而是強烈表達愛國心，造勢場合總是看到韓粉穿國旗裝真的感動！人民這幾年真的過很苦，股市上萬點有什麼用？光是處理生活費就頭疼，哪來買股票？」

發文網友進一步表示：「支持韓國瑜不外乎就是希望台灣帶來改變，過去傳統政治人物已經跟不上時代，韓國瑜的非典型戰略打破框架，這也是為什麼人民願意跟著往前衝的原因，因為清楚的看到有人在為我們開一條全新的路。『台灣安全，人民有錢』，這就是韓粉的信念。」

文章一出，卻引來不少韓黑圍剿，紛紛留言：「笑了！韓神最強啦」、「好啦！再四天就知道了」、「為什麼你生活那麼苦……我就還好啊」、「韓粉是這樣想的沒錯」、「毫無邏輯的言論，很韓粉！」但也有人看不下去反嗆：「為什麼總有人要怨懟跟你投不同人的同胞呢？我始終不明白菸粉的心態？台灣人只能投蔡英文嗎？」「台灣＝民進黨＝蔡英文」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)