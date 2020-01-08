兩年一度由外貿協會及機械公會共同主辦的「台北國際塑橡膠工業展(Taipei PLAS)」將於今(2020年)年9月9日至13日在南港展覽館登場。今年主打「工業4.0」、「智慧製造」及「循環經濟」三大主題，並新增產業應用面，整合包裝及印刷設備，展現台灣塑橡膠產業供應鏈實力，另搭配採購洽談會、論壇及技術研討會等，打造全方位展示與拓銷平台。

台灣為全球前六大橡塑膠機械出口國，2018年出口值達到11.7億美元。Taipei PLAS穩居亞洲前3大、全台第一大的塑橡膠專業展。2020年Taipei PLAS預計有550家國內外廠商參展，將使用2,700個攤位，包括國內機械大廠鳳記、震錩、光興、百塑、台中精機廠等均使用大攤位展示塑膠機械設備，另有來自德國、義大利、美國、土耳其、日本、南韓等超過20國百餘家外商報名，規模可望再創新高。

因應全球原油價格上漲導致材料成本增加，且全球環保意識抬頭，如何提高塑膠廢棄物回收與再生率，將是塑橡膠產業當前最重要的課題，其中，塑橡膠產品開發過程導入綠色設計、節能製程、生質材料使用及回收等，是業者共同的目標。Taipei PLAS今年順應趨勢，首次將「循環經濟」列為主題之一，鼓勵業者展出低汙染的設備及智慧機械，以新研發之製程技術，達到少廢料、低耗能、提高製造效率及再生原料品質為訴求，創造嶄新商機。

「2020年台北國際塑橡膠工業展(Taipei PLAS)」今年將持續與「2020台北國際製鞋機械展(ShoeTech Taipei)」同期舉辦，預期將吸引超過2萬2,000名國內外買主前來觀展。

(時報資訊)