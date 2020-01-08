統一超(2912)7-ELEVEN看好農曆年前採買時有90%消費者選擇使用信用卡、條碼刷支付高單價商品，可望帶動OPEN錢包消費，加上自1月1日起開放會員使用icash2.0、OPEN錢包、icash Pay結帳時，當筆消費可直接點數折抵現金，會員可獨享立即性的優惠回饋，統一超預估，1月OPEN錢包的使用量將快速暴增，較去年同期倍數成長。

農曆年前進入國人年菜、年貨、尾牙抽獎禮採購高峰，7-ELEVEN虛實整合門市、預購、網購，集結開運年菜及小家電預購、春節禮盒、進口大(果)子零食、OPEN小將鼠年限定新品等應景商品外，更整合多元支付工具，包含OPEN錢包、4大信用卡、街口支付、LINEPay Money、LINE Pay，推出5大獨家、限時限量的農曆春節購物回饋，最高可享10%現金回饋，OPENPOINT會員還能額外獨享多元支付累點OPEN POINT點數回饋，以OPEN錢包綁定國泰世華信用卡，消費最高享OPENPOINT點數6倍回饋。

統一超7-ELEVEN表示，農曆年前採買時有9成的消費者選擇使用信用卡、條碼刷支付高單價的預購小家電、年菜套餐、高價值生鮮類、禮盒…等商品，此外，因使用OPEN錢包綁定國泰世華卡支付點數回饋最高達6倍，有2成的消費者採買年節應景商品時會選擇使用OPEN錢包，加上自1月1日起開放會員使用icash2.0、OPEN錢包、icash Pay結帳時，當筆消費可直接點數折抵現金，會員可獨享立即性的優惠回饋，預估1月OPEN錢包的使用量將快速暴增，較去年同期倍數成長。

(時報資訊)