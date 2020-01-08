民進黨副總統候選人賴清德（左三）參拜配天宮媽祖。（張毓翎攝）

越南新住民支持者也到現場相挺。（張毓翎攝）

賴清德陪同蔡易餘進行車隊掃街。（張毓翎攝）

民進黨副總統候選人賴清德今天上午到嘉義縣朴子市陪同嘉義縣第一選區候選人蔡易餘進行車隊掃街，賴說，蔡易餘讓他想到影星洪金寶，2人雖然都胖胖的，但有一身好功夫，呼籲民眾11日要投民進黨、蔡英文與蔡易餘各一票，守護台灣民主自由。

「反滲透法」通過後，引起社會議論；賴清德說，當初「反滲透法」討論時，社會有許多聲音，如「會不會損害民主？」「會不會損害人權？」「會不會破壞自由？」「未來宗教能不能交流？」他強調，除蔡英文總統絕不會破壞自由、交流及人權外，立法院也有重要把關的人，像是有法律專業的蔡易餘。

賴清德說，「反滲透法」內容正確、明瞭，保護到人權、民主及自由；換句話說，如果要去中國從事宗教交流、文化交流、念書、就業都沒關係，只要不要接受中國指示、委託的金錢物資，回到台灣不要傷害民主、破壞國家安全就好。

賴清德說，民進黨國會要過半，南台灣包括雲嘉南、高屏地區都要拿下來，呼籲民眾11日要投民進黨、蔡英文與蔡易餘各一票，守護台灣的民主自由。

(中時 )