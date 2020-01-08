茂谷柑亮眼外型與甜美滋味是春節最夯水果之一，雲林茂谷柑近期上市，雲林縣長張麗善8日與斗六市農會、古坑鄉農會帶新上市的茂谷柑禮盒到遠東百貨板橋中山店發表，新北市長侯友宜同台，大讚茂谷柑甜美多汁，呼籲民眾把握年前向產地農會訂購。

新北市府與雲林縣合作，8日在遠百板橋中山店1樓廣場辦理「新北享家Bar台首場：雲林茂谷柑上市記者會」，邀請雲林同鄉會一同品嚐季節限定的好滋味。

新北市長侯友宜表示，為讓各方的市民朋友在異鄉也能嚐到家鄉的溫暖，市府農業局藉農產品「通路三箭」行銷各地優質農特產，之前與雲林縣合作推廣文旦柚及辦理新北享家Bar台－雲林週展售會，獲得雲林鄉親熱烈迴響。

侯友宜說，這次張縣長特別在農曆年前，帶著剛上市的茂谷柑，祝民眾「柑禧發財，好運來」。雲林茂谷柑皮薄呈深紅橘色，帶有喜氣，圓滾滾外型象徵一家團圓，經試吃後，果肉多汁甜度高，讓大家可以「吃甜甜，過好年」。光新北市農會就已經訂購了16噸。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣旅居新北市人口超過70萬人，與雲林全縣人口相當，是雲林旅居人數最多的縣市，希望未來兩縣市間的合作能更為密切，將更多的雲林良品推廣到北部，透過今日的推廣活動，可以讓旅北的雲林同鄉吃到雲林優質的茂谷柑產品，希望大家踴躍採購，也希望全國的民眾多多購買雲林優質的茂谷柑，讓辛苦的果農們能有更好的收入，大家也大吉大利過個好年。

(中時 )