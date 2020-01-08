台日大學交流合作，共創跨國、跨領域競爭力。（陳世宗攝）

現場分享靜宜大學資訊學院「創客吧─巨型機器人頭」設計特色。（陳世宗攝）

臺日大學交流合作，共創跨國、跨領域競爭力！靜宜大學與北海道公立函館「未來大學」長期致力研究合作與人才培育，兩校也將優勢的地方創生、教學機制及人工智慧等策略推向國際。更透過「臺日科技與地方創生論壇」，邀請日本未來大學及臺灣多所大學專家學者，分享研究與執行現況，以奠定「地方創生」創新基石！

「臺日科技與地方創生論壇」邀請未來大學校長兼理事長片桐恭弘、副理事長松原仁、副校長川嶋稔夫、複雜系知能學科副教授寺井Asuka、資訊構築學科教授岡本誠、副教授塚田浩二、安井重哉，及臺灣大學、海洋大學和農委會等專家學者與會。針對「資訊科技應用於地方創生」、「地方創生實例分享」及「地方創生與未來大學的學習連結」等主題，探討發展現況與困境。

靜宜EMBA校友顏貴森為日本未來大學教師解說臺灣特有的高山烏龍茶和普洱茶文化。（陳世宗攝）

國家發展委員會主任委員陳美伶說，臺灣與日本的「人口結構」同樣面臨少子化和高齡化問題；在「地方發展」，臺灣重北輕南、日本則集中在都會區。臺灣推動「地方創生」，可借鏡日本經驗，但日本土地面積比臺灣大，人口密度卻比較低，所以臺灣不能完全複製，必須因地制宜，找出合適的創生計畫。

陳美伶指出，「以人為本、促進回流」、「每鄉鎮找出地方特色DNA」及「善用科技導入地方創生」是地方創生的核心價值。日本安倍政府有「三支箭」的地方創生策略，臺灣也擬定了企業投資故鄉、科技導入、整合各部會的創生資源、社會參與創生、品牌的建立等「五支箭」策略，來解決臺灣面臨的難題。

「大學要多瞭解各國不同學習模式，才能突破盲點，跨國交流就是很好的方式！」靜宜校長唐傳義表示，該校與未來大學交流合作多年，靜宜學生人數是未來大學的4倍，但兩校推動許多策略及理念「不謀而合」！

唐傳義舉例說，靜宜以推動服務學習及服務設計為特色；未來大學則以專題式、問題解決導向著名。靜宜與農試所合作，有多元的農業研究；未來大學因在北海道，有著豐富的漁業相關研究。兩校最大共通點是以地方需求及發展作為課程主題，在「地方創生」策略交換經驗。

唐傳義表示，兩校在推動AI(人工智慧)應用及教學的理念相同，日本面臨高齡化社會，很多公車無法到達偏鄉，未來大學特別透AI機制設計派車系統，方便不同縣市老人搭車就醫；靜宜AI及大數據研究團隊，也與新北市蕭中正醫療體系合作，推動智慧車隊，優化「智慧醫療車隊」的派遣服務與臨床診斷應用分析，以提升醫療品質。

未來大學校長兼理事長片桐恭弘感謝靜宜大學相關單位與日文等系所，提供交流平臺，共創學生國際競爭力及就業即戰力。他以「大學與地方創生設計」為題表示，日本高齡與少子化問題嚴峻；因經濟發展趨勢，人口持續朝首都圈東京集中，「地方創生」成為振興首都圈以外地區產業的重要議題。「大學」也被賦予地方創生重要的知識據點，可藉由AI、物聯網、大數據及資訊與通信等科技，對地方產業與生活進行改革。「地方創生」不僅是短期的振興產業，更要長期培育專業人才。

靜宜資訊學院院長蔡英德以「智慧農業在地方創生的應用」為題指出，該校與農委會農試所等團隊研發農業風水師App、農作物病蟲害偵測技術、地方智慧農業應用等技術。也運用AI進行文心蘭切花自動分級辨識，以減少人工疲勞及經驗不足導致的判讀錯誤。目前更結合智慧物聯網、室內無人機研發「靈芝智慧栽培貨櫃」，不僅是培育高品質靈芝的利器，更榮獲多項專利，讓農民提升質量，降低成本，消費者能獲得安全農產品。

(中時 )