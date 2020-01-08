新竹市政府針對65歲以上領有老農津貼的老農，全額補助農保及健保自付額，這項福利政策為全國首創也是全國唯一，市府產發處指推行以來受惠超過2萬5千人次，老農們對這項減輕農民負擔的政策，都表高度肯定。

產發處長張力可表示，新竹市農民保險投保人數約為3100人，其中65歲以上老農約佔3分之2，相較其他職業高齡化特別顯著，市府推出全方位農業政策，包括農產業輔導及行銷、農產業保險、農業資材補助、農產品安全、老農照護及農會輔導等。

市府針對新竹市65歲以上且領有老農津貼的老農和健保自付額部份，全數編列預算負擔，為全國首創的社會福利措施，109年度編列近930萬元，貼心照顧最基層農民，這項全國首創的社會福利措施，獲得許多迴響。

高齡82歲的農會會員代表蔡水塘，是蔬菜產銷班第5班班長，肯定市府推動這項福利政策，讓老農可以自給自足，獨立自主生活；74歲的農會理事傅正一說，對完全以務農為生的家庭而言，這項措施是一大助益。

市府表示，林智堅市長上任後積極推廣在地農業，透過設計包裝、打造農業品牌「好香米」，每年舉辦茶花季、荔枝節產業文化推廣活動等也深獲好評，將持續致力提升農業經營環境，提高農業競爭力及商機。

(中時 )