國民黨團今日上午在立法院召開「綠色恐怖！《反滲透法》之衝擊與影響」座談會，國民黨團立院召集人曾銘宗表示，《反滲透法》雖已通過，但立法程序不符程序正義，行政院也無提出相關版本、召開足夠場次公聽會匯集意見，最讓人驚訝的是，法案還在朝野協上大幅提高刑度。

另外，曾銘宗認為，法條的定義不夠明確，其中的「指示」、「委託」都沒有明確指出對應行為，這違反法律的明確性原則。他還指出，雖然民進黨立委異口同聲的表示法案沒問題，但《反滲透法》最終認定會在司法機關，而我國民眾對於司法信任度僅有25％，將這麼重要的權益全權交由司法認定，民眾恐怕有疑慮。

台大政治系教授左正東則表示，《反滲透法》是對特定人士其公民權的剝奪，這群特定人士主要是「在大陸的台灣人」。據統計2018年台灣在大陸工作人數共有40多萬人，加上求學、依親等等因素前往大陸的，粗估也有150萬上下。

左正東稱，反滲透法就是把上百萬在大陸工作、求學或居住的人，變成「台版羅興亞人，過去政府清查在工會投保勞保的人士，讓這些在陸工作的台灣人被迫中斷勞保；健保補助也中斷回台申請補助措施；現在還要面臨政治權利遭到剝奪，恐引起一股強大的反撲，左正東強調，不要忘了他們依然是一群台灣公民，權益理當受到與其他人相同的保障。

(中時 )