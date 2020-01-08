內政部次長陳宗彥、陸委會主委陳明通、法務部次長陳明堂上午召開聯合記者會，說明反滲透法相關議題。針對在野黨及民眾疑慮此法上路後，行政機關是否會濫訴，陳明通表示，民眾不必擔心，台灣有媒體的第四權、還有反對黨，行政部門不會濫訴。

反滲透法即將上路，許多民眾憂心兩岸交流，未來可能動輒上法院。但內政部、陸委會、法務部40分鐘的聯合記者會後，還是無法讓民眾放心。

面對詢問，陳明通表示，民眾不用擔心，台灣是民主法制的國家，行政機關提起訴訟要有足夠的證據，且法律基本上是無罪推定，由法院最後去判決，如果行政機關濫訴 ，媒體就是第四權，就會給行政部門壓力不能濫權，行政部門也會自我警惕，是要導正兩岸正常交流，媒體有第四權，另外也有反對黨，如果行政部門濫訴反對黨也會質詢，台灣不是活在威權統治時代，說行政部門可以恣意作為，我們是活在民主時代。

陳明通說，他91年就到大陸交流，當時基本上非常單純，大陸在胡錦濤時期對交流的政治干預相對少，但習近平接班後有中國夢，對統一有急切感，說不能一代拖過一代，並提出一國兩制台灣方案，設定統一進程，這才是台灣要築起民主防護網的關鍵。反滲法是正本清源，回到交流初心，民眾不用擔心拜拜照常拜拜，進香、旅遊、唸書、做生意都一樣，反而有利正常交流，從這個角度來看可了解此法存在的必要性。

至於外界建議是否可明示滲透來源，陳明通說，實際上有困難，因為滲透來源不止大陸還有外國，不可能窮一切力量定期公布，因為一公布對岸就繞過去，所以基本上還是要就個案去看待。

(中時 )