AMD超微發表全球首款x86 8核心超薄筆記型電腦處理器，此為AMD Ryzen行動處理器的第3代產品；此外，AMD也發表64核心128執行緒的Ryzen Threadripper 3990X。市場認為，AMD 7nm第3代Ryzen 4000或將取代英特爾筆電CPU的位置。

AMD全球資深副總裁暨客戶端運算事業群總經理Saeid Moshkelani表示，我們重磅推出全新AMD Ryzen 4000系列行動處理器以開啟2020年，為超薄和遊戲筆記型電腦使用者帶來無與倫比的效能、繪圖能力和電池續航時間。在2019年，基於AMD Ryzen行動處理器的產品陣容實現了歷史性的增長，而在2020年，計劃讓AMD Ryzen 4000系列行動處理器被更多主要OEM合作夥伴的產品所採用，其功耗效率為上一代產品的兩倍。

作為AMD Ryzen行動處理器的第3代產品，全新4000系列基於創新的7奈米製程技術和突破性的「Zen 2」核心架構打造，並在SOC設計中融入經過優化的高效能Radeon顯示核心，為超薄和遊戲筆記型電腦帶來前所未有的效能、顯著增強的設計與極致的功耗效率。同時，AMD發表採用「Zen」架構的AMD Athlon 3000系列行動處理器，為更廣泛的筆記型電腦使用者帶來現代運算體驗和真正的卓越效能。預計從2020年第1季開始，消費者可從宏碁(2353)、華碩(2357)、戴爾、惠普、聯想及其它廠商購買到首批搭載AMD Ryzen 4000系列和Athlon 3000系列的筆記型電腦。

此外，AMD發表64核心128執行緒的Ryzen Threadripper 3990X，這款備受期待的處理器預計將於2020年2月7日全球上市，專為3D、視覺效果及影片編輯等領域的專業人士打造並提供極致效能。Ryzen Threadripper 3990X處理器的渲染效能比AMD Ryzen Threadripper 3970X處理器提升高達51%。

(時報資訊)