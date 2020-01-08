《紐西蘭前鋒報》（New Zealand Herald）引述未經證實的約旦媒體「哈達斯」（Al-Hadath）報導，載有170人的烏克蘭客機是意外遭伊朗防空單位的飛彈擊落。而機上無人生還。

約旦哈達斯電視台（Al-Hadath TV）在推特以阿拉伯文指出，烏克蘭波音客機是遭伊朗飛彈意外擊落而墜毀。（圖／擷取自哈達斯電視台官方推特）
約旦哈達斯電視台（Al-Hadath TV）在推特以阿拉伯文指出，烏克蘭波音客機是遭伊朗飛彈意外擊落而墜毀。（圖／擷取自哈達斯電視台官方推特）

而據《每日郵報》（DailyMail）8日報導，飛行數據顯示，這架客機從德黑蘭起飛3分鐘後，才突然在海拔2.4公里處消失。而錄影也顯示，這架客機在空中起火後墜入農田。

不過，據路透8日引述伊朗官方媒體報導，這架烏克蘭客機會墜毀，是由於技術問題所致。這架波音737-800烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）客機在伊朗德黑蘭何梅尼機場（Khomeini Airport）附近墜毀，並爆炸起火。

伊朗全國救難主管官員庫利凡德（Pirhossein Koulivand）說，「火勢太猛烈，我們無法進行任何救援……我們在現場有22輛救護車，4輛救護巴士，還有一架直升機。」

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(中時電子報)

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