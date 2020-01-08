「反滲透法」日前已三讀通過，但法案定義模糊影響甚廣，導致人心惶惶。中國文化大學社會科學院院長趙建民8日表示，民進黨推動「反滲透法」目的是為管制自己人，但這樣做不會讓台商、台生選擇撤回台灣，只會讓他們被迫少回台灣，此法將人才往大陸推，讓台灣競爭力進一步降低。

面對反滲透法塞讀通過，趙建民表示，相比大陸台灣最大的優勢就是自由，這是我們最後一道防線，但蔡英文現在強推「反滲透法」，反滲透法目的不在管制大陸，而是管制台灣民眾。台灣內部進一步分裂，面對大陸我們的競爭力進一步下降。

他續指，蔡政府從政策方面變成不開放的一方，政府赴陸交流活動登入平台，裡面都要學者勾選有沒有違法，個政府如此不信任我們。現在台灣當局管控以的程度比大陸嚴格許多，現在還要繼續成立反滲透法。此外，大陸朋友喜歡到台灣旅遊，移民署卻要問他們為何要常來台灣，而許多大陸內陸地區都已成立自貿區，但國民黨提出自貿區，卻被民進黨說是洗產地，台灣難道不用跟國際接軌嗎？

對於兩岸關係變化，趙建民表示，從前是台灣主導兩岸關係，但現今已變成大陸單方面決定對台政策，台灣現在已經變成被動的一方，大陸近期推出的「31 條惠台」、「對台26條」，還是斷台灣邦交國等作為，完全都是大陸單方面決定，這樣的改變讓我非常擔心。

(中時 )