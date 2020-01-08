腫瘤的生長與血管新生密不可分！當腫瘤長到1-2 mm以上時，需要有血管新生開關啟動，腫瘤才能越長越大。因此，美國抗癌名醫李維麟表示，功能齊全的血管新生防禦系統，能保護人體防止許多疾病。而大豆食品、番茄這兩種食物，就具有抗血管新生的特性。

早安健康報導，李維麟說道，有研究證實，大豆食品具有抗血管新生的特性，能被人體吸收，達到降低罹患冠狀動脈疾病、乳癌、前列腺癌等風險。因為大豆的生物活性不僅抑制癌症生長，還可透過抗血管新生的特性，去預防動脈粥樣硬化斑塊的發展。亞洲的研究人員已經證實，「攝取大豆可以將罹患心血管疾病的風險降低16％」。

李維麟說道，番茄的茄紅素也被證實能有效抑制血管新生。且表皮茄紅素的含量是果肉的三到五倍，烹煮過後茄紅素的吸收會增加三倍。研究發現，每周吃2、3杯番茄醬，能降低30%罹患前列腺癌的風險，其中罹患前列腺癌的男性，吃較多番茄醬的人被發現較少血管新生，癌症也較不嚴重。

(中時電子報)