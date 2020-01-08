柳岩劇中大部分都是飾演孕婦。（圖／中天提供）

《龍門飛甲》劇照。 （圖／中天提供）

曾創造亮麗票房的電影巨作《龍門飛甲》正式改拍成電視劇，片商非常肯定徐克導演的《龍門飛甲》，但受限電影長度無法解開的謎團，正好用電視劇來講述一個升級版的《龍門飛甲》。而《龍門飛甲》播出後口碑與收視齊飛，不但有許多經典武俠打鬥畫面，還有深受觀眾喜愛的後宮爭寵情節，其中有陸版林志玲之稱的柳岩憑藉細膩演技，將「寶明玉-貴明妃」一角詮釋得更是令人又愛又恨。

柳岩過去曾擔任主播，後來轉型為主持人、演員，拍過電影也發過唱片，深受許多粉絲喜愛，亮麗外表配上火辣身材，不少男粉絲因此被圈粉。柳岩在《龍門飛甲》中飾演「寶明玉-萬貴妃」這個角色，既有撕心肺裂的悲慘身世，更有盛氣凌人的霸氣報仇，在皇上面前溫柔諂媚，在姊妹面前豪爽義氣。

柳岩開拍前做足功課，透露曾偷師「孫儷」在《後宮甄環傳》中的詮釋，要將萬貴妃聰明又撫媚的性格，加上自己大女人主義的強勢風格，用獨特的方式演繹角色，而與她有許多對手戲的高虎更稱讚劉岩，是一個有資本搶飯碗的人，演技好、反應快、很有個性。

柳岩接受採訪時曾說：「我很喜歡寶明玉這個角色，她性格外放，亦正亦邪，潑辣起來咄咄逼人，但卻不放縱故作強勢。」除了參與深宮爭鬥，心計深厚，柳岩在劇中很大部分都是飾演孕婦，需要挺著大肚，增加拍攝難度，但她演繹的自然又不失美麗，獲得不少觀眾好評。更多精彩內容敬請鎖定1/17起，每週一至週五晚間7點至9點，中天綜合台《龍門飛甲》。

(中時電子報)