嘉義市農民要求中央公平補助農地農用的農民。（廖素慧攝）

109年度農委會「對地綠色環境給付計畫」新增農業環境基本給付，只補助非都市農地，嘉義市農業用地1637公頃全部是都市計畫區農地，未獲補助。農民8日表達不滿，疾呼「農地農用要補助，農業補助要公平」。

農會農事小組長游啟琳說，他們在頭港里種稻米，與水上鄉稻農僅一條水溝之隔，水上鄉農民可以獲補助，頭港里農民卻不能拿到補助，平平都種稻子，差這麼大，很不公平。

嘉義市政府建設處長陳光興指出，「對地綠色環境給付計畫」是農委會今年起的新政，只補助非都市地區的農地，但農民不滿市政府為何不補助嘉義市的農民，實際上是中央的新政策，並非市府不補助，全台的都市計畫區農地都不補助。

陳光興說，嘉義市港坪的農地未獲補助，隔壁水上鄉的農地是「非」都市農地，1公頃每年最多補助1萬元，差一字差很大，對同樣辛苦耕作的農民不公平，最近接獲許多嘉義市農民表達不滿，黃敏惠市長日前也為農民抱屈。

建設處表示，嘉義市農民戶數約5300戶，依都市計畫法畫分的農地面積約2139.85公頃，實際耕作農業的面積約1637公頃，申報農作面積約1058公頃，完全被排除在中央新政的補助之外。

(中時 )