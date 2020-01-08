伊朗動盪 外交部：駐館保持警覺聯繫僑胞 13:192020/01/08 中時 楊孟立 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 伊朗西南城市艾赫瓦茲（Ahvaz）5日人潮洶湧，出席革命衛隊精銳聖城部隊指揮官蘇雷曼尼的喪禮。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中東情勢動盪，美國與伊朗戰火一觸即發，今天更傳出一架波音737客機起飛後不久墜毀在伊朗境內。外交部發言人歐江安表示，我駐杜拜辦事處已電話聯繫旅居伊朗的僑胞，提醒注意人身安全，並與我駐處保持聯繫。 歐江安說，目前旅居伊朗的台籍僑民約15人左右，多為台商、與伊朗人結婚的女性國人及眷屬子女，主要居住在伊朗首都德黑蘭地區。 歐江安表示，考量目前伊朗局勢，我駐杜拜辦事處已電話聯繫旅居伊朗的僑胞，提醒注意人身安全，並與我駐處保持聯繫。我駐館將保持警覺，提供我國旅居伊朗的僑胞必要協助。 (中時 ) #伊朗 #聯繫 #僑胞 #居伊 #江安 也許您會感興趣 推薦閱讀 豪賭！川普斬首決策內幕曝光 美媒：起初他並不願意 12:172020/01/04 國際 伊揚言軍事報復 美瞄準52目標 01:062020/01/06 國際大事 川普又推倒世局骨牌 04:102020/01/06 時論廣場 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 親自出馬要美嚐苦果！他曝伊朗復仇下一步 12:052020/01/06 國際 伊朗放棄限制濃縮鈾 歐盟高層表達遺憾 03:522020/01/07 國際 伊朗棄守核協議 要美取消制裁 04:102020/01/07 國際大事 伊朗重啟濃縮鈾 川普怒嗆：永遠不准有核武 09:292020/01/07 國際 哈米尼稱 復仇由伊朗部隊公開進行 04:102020/01/08 國際大事 參一腳？中東動盪之際 普丁意外訪敘利亞 10:312020/01/08 國際 政治熱門新聞 痛心！賣菜嬤陳樹菊挺韓 竟遭網軍惡毒開嗆 - 政治 論文門變國際醜聞？《紐約時報》訪問彭文正！ - 政治 選前三天塵埃落定 網猜：風向變了 小英會輸？ - 政治 黃暐瀚斷言：韓國瑜這次若沒贏 國民黨下場太驚人... - 政治 陳水扁踩紅線助選了！網眾怒：中監還不抓？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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