中東情勢動盪，美國與伊朗戰火一觸即發，今天更傳出一架波音737客機起飛後不久墜毀在伊朗境內。外交部發言人歐江安表示，我駐杜拜辦事處已電話聯繫旅居伊朗的僑胞，提醒注意人身安全，並與我駐處保持聯繫。

歐江安說，目前旅居伊朗的台籍僑民約15人左右，多為台商、與伊朗人結婚的女性國人及眷屬子女，主要居住在伊朗首都德黑蘭地區。

歐江安表示，考量目前伊朗局勢，我駐杜拜辦事處已電話聯繫旅居伊朗的僑胞，提醒注意人身安全，並與我駐處保持聯繫。我駐館將保持警覺，提供我國旅居伊朗的僑胞必要協助。

(中時 )