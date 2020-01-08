蔡英文競選連任辦公室提供

蔡英文總統連任辦公室今天批評國民黨總統候選人韓國瑜，就任高雄市長以來，請假天數多達88天「等於每3天就有1天請假」，其中63天的「韓」假，比很多學生的暑假還長。不僅不顧市政，連選務行程還是跑得「二二六六」，「真的是史上最懶」。

小英發言人簡舒培、民進黨發言人戴瑋姍今天共同召開記者會。簡舒培表示，從韓國瑜2018年12月25日就任高雄市長，到今年1月11日總統大選投票日，一年又兩週左右的時間，共有262個上班日，而韓市長就有88天請假，超過三分之一，還從去年10月16日開始正式落跑放「韓」假，超過2個月的時間，「比很多學生的暑假都還要長，著實令人羨慕不已」。

她說，韓國瑜請假，原先說是專心拚總統選戰，結果幾個月下來，每天的行程都少得可憐，經常到下午才有行程，或是根本沒有行程，連今天早上原先計畫的行程都取消，改到下午，這樣懶惰的候選人，真的是史上首見。「如果你是老闆，會讓這樣的員工留在公司嗎？ 」

簡舒培指出，韓國瑜口口聲聲說要建設高雄，要向中央爭取資源，結果原則上每週舉行的行政院院會，卻只參加過兩次，是六都市長當中次數最少的，都不來開會，只會說中央部會卡韓；市政有關的重大行程，也幾乎通通缺席，顯示韓市長根本無心市政，無心兌現對高雄市民的承諾，「選前山盟海誓，選後高雄歹勢」！

戴瑋姍表示，對高雄市民來說，韓國瑜就是個政治渣男，滿口甜言蜜語，但實際行動卻是相互違背，只會說不會做。可以藉由運動賽事宣傳高雄觀光的高雄Mizuno國際馬拉松、萬安42號演習、全國反毒博覽會、愛河龍舟嘉年華開幕式，第22屆美濃黃蝶祭，韓全部缺席！

此外，她說，遇到登革熱疫情，韓演出「爛瑜衝樹」戲碼嗆中央「卡韓」，但是行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方專案會議、高雄市登革熱防疫會議也都缺席；過去曾說推動高雄雙語勢在必行，不過高醫國際醫療多語人才培育專班記者會也缺席！連最重要的市議會審查預算以及就職週年記者會，還是缺席！「這樣的人真的能勝任總統職位？」

對於蔡英文總統在選前最後一週「黃金週」的前三天，行程就有32個，而韓國瑜卻只有7個。簡舒培指出，韓國瑜從去年10月開始請假，看起來也沒有認真在跑行程，令人不禁懷疑是不是只是懶得當市長，所以找個選總統作為請假的理由。

她認為，另一種可能是，韓國瑜每次去幫立委候選人站台時都語出驚人，像是幫柯志恩站台時說出「念放牛班是因為都在看女同學小腿」等歪樓言論，柯志恩反倒要出面幫忙打圓場，立委候選人拚選舉已經夠累了，如果還要幫忙韓國瑜收拾善後，是否乾脆就不邀請了。

(中時 )