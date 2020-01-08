廖姓男子等人開設遊戲主題餐廳提供賭博場所，遭警方查獲。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

32歲廖姓男子自2016年起在台中市開遊戲主題餐廳「文心店」及「大忠店」，找來荷官及駐店「幣商」提供賭玩「百家樂」、「德州撲克牌」及「三寶」撲克牌賭博，短短的1年多就賺進新台幣上億元，警方去年3、4月間陸續查獲，他又在北屯區另起爐灶，同年8月再遭警方掃蕩。台中地檢署今天依賭博等罪起訴廖男及員工等46人。

起訴書指出，廖男在2016年8月間在台中市北屯區開1家遊戲主題餐廳「文心店」，聘會計、店長及10多名荷官，提供賭玩「百家樂」、「德州撲克牌」及「三寶」撲克牌賭博。廖男與人合資在2018年12月間又出資在台中市東區開設遊戲主題餐廳「大中店」，以相同的經營模式提供賭博。

為避免遭查緝還開發手機APP「豆豆OK」，紀錄賭客與店家以現金兌換籌碼，並指派「幣商」駐店，在店外的廁所或停車場，專職兌換現金及APP點數，製造成是賭客間彼此兌換的假象。

警方在2019年3月及4月間陸續搜索破獲「文心店」、「大忠店」，所查扣帳目顯示，「大忠店」經營3個月就營收220多萬元，廖男佔股高達7成；而「文心店」字2018年1月至2019年3月的短短1年3個月內，營收高達1億509萬餘元。廖男在兩店的犯罪所得高達1億1千多萬元。

廖男的賭博事業遭查緝而心有不甘，涉嫌將「豆豆OK」APP軟體更名為「黑白PAY」，在2019年6月間於北屯區另起爐灶，以相同的經營手法開設主題餐廳「馬蹄鐵店」，警方在同年8月間搜索查獲。

廖男坦承是3家店的幕後經營者，開發「豆豆OK」，但否認「黑白PAY」是「豆豆OK」的變形，也未指派「幣商」到「馬蹄鐵店」。

(中時 )