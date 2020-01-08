蘋果iPhone 11系列新機銷售優於預期，臻鼎-KY(4958)2019年第4季合併營收為421.28億元，季增18.33%，為106年第4季以後單季新高，由於第1季有非蘋智慧型手機及蘋果新產品挹注，臻鼎-KY預估，今年第1季會比去年同期好，美系外資亦看好臻鼎-KY今年營運，重申「買進」評等，目標價160元。

儘管蘋果iPhone 11等品牌廠新機拉貨高峰已過，且逢年底盤庫存，臻鼎-KY自結2019年12月合併營收為112.79億元，月減21.23%，年成長19.42%，累計2019年第4季合併營收為421.28億元，季增18.33%，為106年第4季以後單季新高，累計2019年合併營收為1202.23億元，年成長1.47%。

美系外資在最新報告指出，臻鼎-KY集團2019年第4季合併營收為421.28億元，儘管臻鼎-KY在2019年12月27日宣布旗下營口工廠資產減值損失2.11億元人民幣，且將於2019年第4季確認，以終止其營口子公司(RPCB工廠)營運，並於2020年將RPCB業務移至淮安，增加投資6.85億元人民幣，此一次性計入非操作性減值損失預估僅影響臻鼎-KY去年第4季每股盈餘0.5元至1元，我們預估，臻鼎-KY去年第4季每股盈餘及2019年每股盈餘分別為4元及9.96元，我們認為重新配置RPCB生產可以提高臻鼎-KY生產效率並降低製造成本。

美系外資表示，由於2020年對SLP(類載板)業務是豐收的一年，且HDI需求強勁，加上蘋果及更多客戶在天線相關FPCB需求，我們認為，蘋果在2020年上半年推出的新手機可以為臻鼎-KY帶來比季節性更好的推動力，預估2020年合併營收上看1260億元，每股盈餘約11.51元，我們認為最近股價修正已完全反映一次性資產減值損失，重申對臻鼎-KY「買進」評等，目標價160元。

(時報資訊)