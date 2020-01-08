民進黨立委李俊俋、陳曼麗、余宛如、吳玉琴、陳靜敏今日在立法院民進黨團辦公室召開記者會細數政績，並指出民進黨為了守護民主，本屆通過了反滲透法等多項重要法案，呼籲選票要集中支持民進黨。

李俊俋指出，本屆立法院一共通過635項法案，比起上屆的581案，增加了9.3％，而上屆的表現其實也相當不錯，是史上次佳。立法院通過法案的效率，每屆都以10％左右的比例成長。

李俊俋表示，民進黨在2000年首度執政時，曾遭遇立法院朝小野大的困境。導致軍事採購、預算案等等的很多政策無法施行。民進黨也整理了200條法案，分成20項，列為本屆對人民交代的成績單。

李俊俋說，民進黨為了守護民主、鞏固國安，通過了反滲透法、國安五法及情工法。為了打擊假訊息，也在很多法條上做調整，比方說農產食品交易法、傳染病防治法等等。

李俊俋指出，公民投票法在2017年修法時是為了降低門檻，避免過去為人詬病的「鳥籠公投」，但也造成2018年的公投亂象。因此2019年再做修正，比照多數國家，將公投與大選脫勾。

李俊俋表示，還有轉型正義條例、不當黨產處理等等的告別威權、迎向和解的法案。讓人最深刻的就是年金改革，讓年金制度可以永續經營，也成立了大法庭、淘汰不適任法官等等的改革。

陳曼麗指出，台灣綠能要發展的好，只有小英總統才做得到，為了達到綠能佔20％的目標，也修正電業法、再生能源發展條例，讓國內外的廠商都往再生能源產業移動，帶動就業及產值。

(中時 )