前總統陳水扁8日赴萬華龍山寺奉香祈福，與熱情的民眾握手致意。（鄭任南攝）

前總統陳水扁8日赴萬華龍山寺奉香祈福。（鄭任南攝）

前總統陳水前今赴龍山寺參拜，並向馬英九提出319槍擊案、特別費案、富邦併台北銀行案三問，邀請馬英九到眾神民前發誓，並把問題說清楚。（林縉明攝）

前總統陳水扁今上午前往台北艋舺龍山寺參拜祈福，當場向馬英九提出三個問題，包括319槍擊案、特別費案、富邦併台北銀行案，要求馬英九到龍山寺觀世音菩薩、媽祖神明前發誓，並把事情說請楚講明白，希望眾神明跟民眾一起來主持公道。

陳水扁第一問，2004年319槍擊案當晚，連宋陣營的競選總幹事馬英九與陳文茜召開記者會，指控槍擊案是阿扁自導自演，結果隔年6月27日陳文茜接受中國南方人物周刊訪問承認，當時她跟馬英九講好，一個扮白臉、一個扮黑臉，一起演戲。

陳水扁直指這代表「事先有犯意聯絡」，這就是共犯，馬英九完全沒責任嗎？馬還要告阿扁嗎？陳水扁稱他跟馬英九一樣都是讀台大法律系，「阿扁讀有，為什麼你讀沒有？」連法律基本常識都不懂，難道「冊都讀到背上（台語）」。

陳水扁二問馬英九特別費案，為什麼陳水扁總統機要費判有罪，馬英九特別費判無罪，連蔡守訓為幫馬英九判無罪，竟找到宋朝的宋史前說這個就是要給當事人用，但阿扁特別費用在機密外交，還不夠花，自己倒貼3千多萬元卻被判無期徒刑，馬英九特別費用於家用判無罪，這樣對嗎？

陳水扁三問馬英九，關於富邦金併吞台北銀行案，當時台北銀行董事會很多人反對，但法院卷宗顯示，時任北市財政局長，台北銀行常務董事李述德說，「這是政治決定」，既然是政治決定，難道馬英九不用負責任嗎？

陳水扁質疑，台北銀行被比較小家的富邦金併吞稱是「政治決定」，除了馬英九還有其他人能決定嗎？富邦蔡明忠說要捐1500萬元給馬英九，結果受到壓力更正，稱要捐給黨不是給個人，這樣翻供就可以沒事嗎？

對於今天選在300年歷史的龍山寺前向馬英九提出三問，陳水扁說，最主要目的是他說的每一句話都屬實，希望眾神明可以見證主持公道，如果馬英九不服，可以來同一個地方在神明前面發誓反駁，看你敢不敢來。

(中時 )