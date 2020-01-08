日經新聞日前公布日本企業經營者票選最有潛力投資的個股，第一名為Sony，Toyota位居第三名。財信傳媒董事長謝金河表示，這個排行榜中還有NEC、花王、SECOM、信越半導體及全球最大的被動元件廠MURATA都在榜上。

謝金河在臉書發文指出，日本與台灣是同病相憐的兩個經濟體，1989年日本泡沫經濟吹破，進入辛苦的30年失落調整，台灣也面臨同樣的命運。現在台灣股市重回30年前高位，距離歷史天價只差不到500點，而日本距離泡沫破裂前的38957點還很遙遠。不過，日本企業過去30年積極還債、調整經營體質，慢慢走出困境，現在日本不再買遍世界，而且追求更多更好的隱形冠軍，這次日本對南韓祭出三項化學材料禁止出口，立即讓南韓企業吃足苦頭。

日經新聞公布的企業，台灣的民眾都很熟悉，這個名單值得參考。像是信越受肯定，台灣的環球晶正慢慢追上來，國巨這次為了併Kemet，決定發行GDR，未來整合完成，也有超車TDK、Keocera的機會，進而挑戰Murata！Sony及Toyota都是令人尊敬的企業，NEC及花王公司則是百年歷史的好公司，至於大金、伊藤忠商事、富士軟片、NTT包括Data及Docomo也值得大家探究。

謝金河說，每隔幾年參訪日本企業，都會得到很多啟發。他對休養生息調整很久的經濟體特別感興趣，當大家無限看好大陸經濟的時候，他說蹲在地上很久的台灣和日本會慢慢爬起來，現在開始有這個味道，此時此刻，也是台灣的企業買日本最好的時機。

(中時電子報)