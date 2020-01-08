一名72歲的老翁，4年前曾因攝護腺肥大而接受手術，排尿狀況獲得改善。近1個月來，卻出現尿血，排尿不順的問題，求診後發現是復發性攝護腺肥大合併出血。醫師表示，許多人都認為進行攝護腺手術後就不會復發，但根據統計，接受手術者當中，約有15-20％會再度出現排尿不順的症狀、8.3％需要再次進行手術，民眾治療後仍應持續追蹤。

書田診所泌尿科主任醫師殷約翰表示，該名老翁就醫時，經靜脈腎盂攝影發現攝護腺肥大、阻塞排尿。超音波亦顯示他膀胱內有明顯凸起，經由膀胱鏡檢查，確認尿血是由攝護腺肥大造成。醫師安排老翁再度進行攝護腺切除手術後，尿血症狀獲得改善，排尿也恢復暢通。

殷約翰表示，攝護腺肥大不只會引起頻尿、多尿、夜尿、排尿困難、有餘尿等症狀，同時也可能因攝護腺出血、患者服用抗凝血劑而導致尿血。除了攝護腺肥大外，膀胱炎、尿道炎、泌尿系統癌症等也可能引起尿血。

許多人認為曾經接受攝護腺肥大手術後，攝護腺就不會再出問題，但殷約翰百解釋，攝護腺在開刀後外皮依然存在，手術只是刮除中央肥大的攝護腺。根據統計，手術後有15-20％的患者會再次出現排尿不順，8.3％的患者需要再次手術的可能。

殷約翰提醒民眾，出現尿血症狀時，應積極就醫找出原因。攝護腺肥大長期阻礙排尿，將造成膀胱及腎臟功能破壞，甚至引起腎衰竭。即時曾進行手術，攝護腺肥大仍有復發的可能，且攝護腺癌的風險也仍然存在。民眾治療後仍應持續追蹤，以免太晚發現病灶，延誤治療。

(中時 )