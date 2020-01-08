部份群組近日瘋傳一則訊息，內容引用一篇美國《國家利益(The National Interest)》期刊上的文章，作者指控蔡英文藉由香港反送中示威大打「反中牌」，將會讓台灣的經濟與民主陷入停滯。蔡英文競選辦公室發言人簡舒培今天表示，該篇文章的作者是藍營智庫「台美關係研究中心」董事王福權，根本就是「自導自演」。

該文章中，作者將近期立法院通過的《反滲透法》，暗示都是政治操作；此外，作者也指控蔡英文藉由香港反送中示威大打「反中牌」、將中國定義成「境外勢力」，這些將會讓台灣的經濟與民主陷入停滯。

簡舒培表示，該篇文章的作者Kent Wang被媒體起底，就是國民黨不分區立委候選人陳以信擔任執行長的智庫「台美關係研究中心」董事王福權，根本就是「自己人」去投書美國期刊，然後說美國政府對台灣態度改變，這種「自導自演洗產地」的奧步，大概只有國民黨做得出來。

她說，雖然評論政治的言論自由，是每個人的權利，但明明就是國民黨智庫的立場，還要假裝是美國政府的看法，根本就是刻意欺瞞民眾，還是說國民黨心知肚明，自己說的話大家都不太會買單，才要用這種方式來包裝，試圖提高一點公信力？

(中時 )