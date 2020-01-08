東森集團總裁王令麟指出，東森集團公佈2019年營收272億，獲利13億，營收年增18％。東森購物併草莓網年營收211.2億元，年增22％，EPS6.12元；2020年集團及相關企業營收目標388億，獲利估20億元，東森國際（2614）將受惠，預估營收獲利數字無法公開，但包括今年，預計每年股利預計都會高於去年的1元。

東森國際倉儲事業受惠於中美貿易戰造成國際大宗穀物供需市場變化，臺灣進口商得以採購相對低價的美國西岸出口散裝穀物，2019年營運量預估較去年成長32％。2019年已分別取得高雄港及台中港穀倉10年加10年續租合約，並持續提升營運管理績效，包含投資重大設備更新以提升作業效率、精準管控各項營業成本，倉儲事業將持續成長，為東森國際帶來長期穩定的獲利。

新零售事業成績卓然，主要歸功於五大策略:(1) 善用大數據與新科技，帶動會員經營成績，電話行銷貢獻東森購物56%獲利，東森購物稅前淨利5%，獲利能力優於同業。(2)透過線上線下成功導客，會員線上消費，線下體驗，打造東森生活圈。(3)透過資源整合，東森購物多元通路銷售自營商品，2019年東森自然美台灣業績較前一年85%成長。(4)發展東森直銷及社交電商網聯通，消費者對東森品牌信任，東森直銷打破台灣直銷界紀錄，第一年營收破億，第二年2019年創造4.6億營收，合計社交電商網連通營收，達9.6億。(5) 東森幣發行累計超越54億，帶來30萬新會員，帶動東森購物整體營收成長33%。

新媒體事業則整體表現亮眼、蒸蒸日上，成長動能主要來自四大面向:

(1)新聞雲流量持續成長，2019年11月起單月營收破億，新聞雲整年度營收達到12.4億，目前新聞網站廣告市佔率近33％、2020年新聞雲廣告業績目標將挑戰市佔率40％。

(2)積極發展線下媒體，包含北捷及分眾樓宇廣告，達4.4億營收。

(3)持續打造IP，聲林之王成為2019年台灣流行娛樂代表作，全球華人注目，海外選手參賽，年輕人熱愛參與，圓夢舞台，並獲得金鐘獎綜藝節目獎肯定。

(4)東森寵物雲透過快速併購，已成為線下寵物第一大通路，年營收達5.8億。

展望未來，東森集團總裁王令麟表示:「未來東森集團的最大戰略是國際化，2020是啟動年，服務已走入國際雲端，企業國際化是必然的道路，我們為了國際化已做許多準備，2018併購草莓網，取得國際通路，併購自然美，取得美妝自營商品品牌及生產基地，2019年培養社交電商商模成功，商品+通路+商模到位，2020年我們將前進東南亞，並持續深耕中國大陸市場。」

國際化要成功，需要更多的工作支持，東森購物自2018年併購草莓網後，在全球擁有超過1000個批發代銷的合作夥伴，如亞馬遜、eBay及小紅書等知名電商，銷售版圖橫跨全球230個國家及區域，2020將借重這些在地合作夥伴的力量將新零售和新媒體事業打入馬來西亞、印尼、越南等當地市場；商模要成功，大數據發展須再上一層樓，用大數據會員經營，來解決流量成本高昂問題，東森將與華碩，廣達合作精進大數據，未來林口國際媒體園區也將提供AI、5G、IOT等相關產業或公協會團體進駐，東森將與人工智慧學校、華碩集團及廣達集團等合作，打造國際合作交流平台，成為AI智慧文創園區之孵化器；自然美台灣2019年新增40家店，2020年將開拓打造針對年輕人市場的潮品牌Bio up，預計2020年自然美兩岸及東南亞門市將達到1480店。

東森集團總裁王令麟表示:「2019年是東森集團的榮耀登峰之年，第24屆中國美容博覽會上，東森自然美獲頒2019年中國美業悅融獎最具影響力SPA美容養生會所，在新零售事業方面，東森購物連續三年獲得服務業大評鑑大型購物網站首獎、東森購物、東森房屋雙雙榮獲2019壹服務大獎。東森健康生醫旗下品牌優適活四項保健品也榮獲SNQ國家品質標章認證。ETtoday新聞雲播出的《聲林之王》節目，首度入圍就奪下金鐘獎最佳綜藝節目。證明東森集團的堅強實力備受各界肯定，東森多年經營，創新求變，不變的是東森嚴選對產品與服務的堅持」。

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