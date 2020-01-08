為提供偏遠地區醫療服務，健保署去年投入7億多經費，台灣醫療資源不足地區有健保巡迴醫療鄉鎮已達99.1％，其中雲嘉南地區巡迴點多達145處，覆蓋率更高達100％，針對左鎮區民眾就醫不便及疾病特性，健保署採整合巡迴醫療服務方式，今日邀請巡迴醫療團隊、各醫師公會、扶輪社及左鎮區居民，在左鎮區共同啟動巡迴醫療整合及贈車儀式，共同見證提升偏鄉醫療。

依據「106年臺南市平均壽命與主要死因概況分析」報告指出，臺南市民106年死因排名第1順位為惡性腫瘤，其中左鎮區惡性腫瘤死亡率為每十萬人口466.7人，為全臺南第3名，在惡性腫瘤死亡率中，又以肝癌死亡率最高，另當地居民死亡原因的第2位為心臟疾病，第3位則為糖尿病，顯示左鎮區民眾除肝病防治外，慢性病的照護亦十分重要。

健保署官員表示，左鎮區位於台南市東南端，面積約74平方公里，其地勢雖不高，但全區地形高低起伏，對外交通則以省道為主，當地戶籍人口數有4千684人，65歲以上人口佔27％以上，即每3人就有1人是老人，老年人口占率為全國第3名。但區內除中正里有1家衛生所及1家西醫診所外，皆為無醫村里，民眾就醫不便，而如果要看中醫或牙醫，更要到鄰近的玉井或新化就診，健保署於是採整合巡迴醫療服務方式。

根據健保署108年1至11月的統計，健保提供雲嘉南地區民眾西醫巡迴6千186診次，服務10萬8千657人次，中醫巡迴提供1千063診次，服務2萬7千600人次，牙醫巡迴提供1千843診次，服務2萬8千155人次，其中前往左鎮區的西醫巡迴已服務3千629人次，牙醫巡迴服務503人次、中醫巡迴則從10月起由部立臺南醫院提供服務，共服務282人次。

健保署署長李伯璋表示，今天的贈車儀式要感謝國際扶輪社，共募得4輛配備有腹部超音波及心電圖醫療巡迴車，捐贈給麻豆新樓醫院、柳營奇美醫院、部立臺南醫院新化分院及成大醫院斗六分院，及1輛配備眼科檢查設備醫療巡迴車贈與聖馬爾定醫院，巡迴醫療匯集了所有醫療人員及為偏鄉各界人士所付出的愛心與關懷，才能提供偏鄉居民最好的醫療照顧。

(中時 )