聯發科(2454)於CES消費性電子大展推出第二顆5G SoC「天璣800」，今年即將於終端市場上市的5G智慧型手機延伸到中階型機款，此舉也更有助於帶動大陸市場價格帶位於人民幣2500元上下的5G智慧型手機快速普及，由於5G晶片象徵更高的ASP以及毛利率，對於聯發科在2020年的營運表現將明顯帶動貢獻，聯發科今股價逆勢勁揚，上漲1.5%~2%。

聯發科推出第二顆5G SoC「天璣800」，除展現更高的性價比外，也堅持其在5G的晶片主軸，即走SoC(系統單晶片)的路線，上述兩項原因都將有助於初期5G智慧型手機快速的普及，由於大陸被視為5G智慧型手機最具爆發力的市場，而聯發科最重要市場目前也鎖定大陸，故針對大陸的市場型態，聯發科讓5G智慧機不再是「旗艦專屬」，對其營運勢必也是正面加分。

面對高通持續較勁，在上月除推出旗艦5G晶片snapdragon 865外，也順勢推出和聯發科相同採用SoC的snapdragon 765系列，也就是說，目前市面上5Gr SoC共有三款，即聯發科的「天璣1000」、「天璣800」，和高通的snapdragon 765系列，而各家品牌智慧機大廠針對產品的定位，以及聯發科、高通的定價策略也將成為左右勝敗的重要關鍵。

除5G外，市場也傳出，目前大陸的品牌手機廠對中低階4G晶片的需求並未因為5G的即將上路而減退，甚至出現加碼現象，這也導致近期聯發科4G晶片銷售火熱，並無淡季現象，若傳聞為真，屆時也將反映在聯發科的首季財報表現上。

(時報資訊)