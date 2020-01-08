伊朗8日意外連連，不僅傳出烏克蘭一架波音737於伊朗意外墜毀，機上上百名，乘客全數罹難，同時發生兩起地震，其中一起於布什爾（Bushehr）核電站附近發生規模4.9的地震，震源深度僅10公里。

根據紐西蘭先驅報報導指出，第一起為規模4.9的地震，震央為博拉茲詹（Borazjan）南方10公里處；一小時之後又於博拉茲詹南方17公里處發生規模4.5地震。

美國地質調查局指出，兩起地震震源深度僅10公里，為淺層地震，意外此應該為天然造成，而非人為因素。

(中時電子報)