選戰倒數，台中市第二選區立委候選人顏寬恒密集透過「空戰」表達理念、爭取認同。他8日公布最新競選影片，更是親自上陣，講述15年來在網路上遭霸凌、被「黑」的心路歷程，強調自己是「被黑界的大師兄」，也藉此闡述內心想法。

貼著黑色面膜的顏寬恒出現在影片中，無奈展現自己一到選舉就會狂被「黑」，他又舉最近屢屢被黑的總統候選人韓國瑜、台北市長柯文哲，顏寬恒說，這兩人算起來都是學弟，因為他被黑的歷史可追溯到15年前擔任任務型國代時。

顏寬恒說，從6年多前參加立委補選開始，只要有他或家人出現，相關推文就會出現「黑道家族」、「海線死胖子」或「消波塊」等詞，「全家人一個個被抓出來凌遲」，有些字眼更是讓他難以言說，對無辜受牽連的太太、小孩感到很愧疚。

雖然不斷被黑，但顏寬恒強調，從擔任立委開始，就承襲父親顏清標的觀念，服務不分藍綠、沒有顏色，就曾有民眾來服務處尋求協助時、直言「上次沒選你」，後來對方成為了服務處志工；還曾有民眾透過臉書私訊求助，後經協助後，在臉書發文稱讚。

顏寬恒強調，透過影片想表達的是，他踏踏實實服務不是為了搏版面或稱讚，而是為了解決民眾的問題，「比起華麗的口才、冰冷的數字，我更在乎人與人的溫度」，盼選民再給他服務機會。

(中時 )