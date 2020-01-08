「2020台灣燈會」主燈預計於2月8日元宵節當天在台中后里花博園區點燈，為加強服務賞燈旅客，台灣高鐵公司於2月8日（六）至2月23日（日）燈會舉辦期間，加開8班次列車（南下5班、北上3班）。並自12日（日）凌晨零時起，依發車前28日售票規定，逐日開放2／8（六）以後車票預購。

台灣高鐵表示，由於燈會期間人潮眾多，敬請搭乘自由座旅客，前往燈會時一併購買回程車票；搭乘對號座的旅客，則請提前訂位並取票，到站即可直接進站搭車，節省寶貴時間。持定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座。

高鐵台中站、苗栗站將於燈會期間加派人力，敬請旅客依照標示、配合站務人員引導，共同維護乘車動線及車站秩序；同時，配合賞燈行程，調增部分車次自由座車廂數，歡迎旅客提早規劃行程「搭高鐵．賞燈趣」。

台灣高鐵提醒，利用台鐵轉乘接駁前往主燈區的旅客，回程時留意高鐵末班車發車時間。北部旅客透過高鐵苗栗站往返燈區的旅客，最後一班北上列車自高鐵苗栗站發車之時刻為23:00；南部旅客透過高鐵台中站往返燈區的旅客，最後一班往嘉義、台南及左營之列車於台中站發車之時刻為23:07，往彰化及雲林之列車則為22:49，請賞燈遊客特別要留心保留適當轉乘時間。

同時，為配合2020台灣燈會在台中，高鐵公司特別結合在地觀光資源，於燈會期間規劃高鐵燈會套裝行程，並提供高鐵假期、飯店聯票等多樣化優惠旅遊產品，方便旅客彈性規劃旅程，歡迎旅客「搭高鐵．賞燈趣」，輕鬆享受超值的高鐵旅遊。

(工商 )