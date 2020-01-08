美中貿易衝突造成的貿易緊張局勢未解，加速東協經濟崛起，泰國成為亞太企業領袖眼中東協地區前三大的熱門投資地。泰國市場非常多樣，台商宜了解特有的國情及民族性，將資源集中在策略性及分析性的投資管理活動，進行成本效益試算分析，決定應如何進行價值鏈調整，因地制宜發展經營策略才能投其市場所需，提高南向市場投資經營的附加價值。

資誠聯合會計師事務所泰國籍會計師Woranath Khemasiri(張智媛)表示，為了歡迎外國投資者，泰國投資促進委員會(BOI)近期致力推動東部經濟走廊區域(EEC)快速成型，重點放在培養研究及創新產業。當局新推出的東部經濟走廊計畫，並祭出優惠措施，將在未來5年內吸引目標產業投資並帶動區域發展。

泰國的租稅優惠項目非常多，適用條件也很複雜，通常根據不同地區、不同產業、不同功能或不同投資規模，會有非常多不同的租稅優惠可供選擇，不同的租稅優惠也會有不同的要求。如何選擇適合公司並且配合公司營運策略的租稅優惠非常重要，才能在最適成本下達到最高效益。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師劉欣萍說，企業進行全球化跨國佈局泰國時，務必留意三重點：一、依集團投資策略量身訂做投資架構、善用租稅協定；二、確認擬投資產業之外資持股限制及評估得適用之投資優惠；三、持續關注法令發展與查核實務。東協國家個別法規、稅制差異很大，除了從個別國家的規範考量之外，更需要從台灣總部的制高點全盤思考，建議適當諮詢相關專業人士，才能在面對碎鏈時代進行供應鏈調整過程，達到最佳稅負規劃效果，並且降低稅務風險。

(時報資訊)