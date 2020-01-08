高通今(8)日宣佈推出高通車對雲端服務(Car-to-Cloud Service)，這首度為高通Snapdragon汽車駕駛座平台以及高通Snapdragon車用4G與5G平台提供整合與安全的全套車輛連線服務，且透過車對雲端服務還為汽車廠商帶來新契機，藉由實現OTA無線軟體更新、隨選啟用功能、以及按使用付費服務，在汽車生命週期中開啟新商機，並可收集有價值的車輛和使用情況分析，該全新高通車對雲端平台預計將於今年下半年上市。

為了幫助汽車產業客戶滿足不斷演變的消費者需求，高通研發出擁有軟性庫存單位(Soft SKU)能力的高通車對雲端服務，提供能夠就地升級的晶片組，隨著效能需求提升或新功能推出提供新效能。

高通技術產品管理資深副總裁Nakul Duggal表示，當高通車對雲端服務結合Snapdragon車用4G與5G平台，以及Snapdragon汽車駕駛座平台時，能讓汽車廠商與一級供應商滿足現代挑剔車主的新期望。這些車主已習慣彈性、並可持續升級的科技，同時在汽車生命週期內啟用新功能。高通車對雲端服務將為汽車廠商帶來創新解決方案，提升全球連線、成本效益、提供優越使用者體驗、同時在汽車生命週期中創造新服務收入。

全新高通車對雲端服務能夠從多個邊緣來源收集相互關連的資訊，支援可實現的分析與見解，讓汽車廠商為駕駛、乘客與汽車設計獨特體驗，收集自車內應用處理器與作業系統、數據機、地點、車內系統狀態、以及健康與載客量的資料，能在個人或車隊層面提供個人化使用者體驗功能。這些分析還能幫助實現分級的套裝內容、應用與服務，讓汽車廠商與內容供應商合作創造新商機。

全新高通車對雲端平台預計將於2020年下半年上市。

(時報資訊)