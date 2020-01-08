楊瓊瓔完成大雅、潭子、神岡、后里造勢活動，藍營市議員、農會、水利會、不分黨派里長都到場相挺，號稱場場都破5千人，展現大團結氣勢。（王文吉攝）

新北市長侯友宜拍攝影片，大力推薦楊瓊瓔。（楊瓊瓔競總提供／王文吉台中傳真）

綠營基層樁腳倒戈投藍？台中市立委第三選區傳出民進黨籍的里長出席國民黨立委候選人楊瓊瓔活動，遭開除黨籍。對此民進黨台中市黨部執行長翁誌偉表示，目前無人提案開除任何里長黨籍。但兼任台中市某區副主任的里長已遭拔除黨職，黨職背心也被黨部收回。

選戰倒數3天，新北市長侯友宜為楊瓊瓔催票，除透過電話語音拜票，並跨刀拍攝影片，比出6號手勢。侯友宜推薦楊瓊瓔是在地打拚是說到做到的人，歷任省議員、立委資歷完整，籲1月11日能夠「公道靠鄉親，票投楊瓊瓔」。

楊瓊瓔完成大雅、潭子、神岡、后里造勢活動，藍營市議員、農會、水利會、不分黨派里長都到場相挺，號稱場場都破5千人，展現大團結氣勢。也傳出長期偏綠的「神岡」傳統票倉鬆動，不少民進黨籍的里長現身造勢活動。

外傳民進黨籍的里長因公開挺楊，遭開除黨籍，有人不滿黨部為了非民進黨籍的候選人，而開鍘自己人，感到寒心。對此民進黨台中市黨部執行長翁誌偉表示，目前沒有任何里長受開除黨籍處分，也沒有收到提案。

綠營不願具名的里長表示，當里長就是要人人好，誰都不得罪，因此無論藍綠候選人邀請都會出席，沒有特別屬意挺誰。據他所知有3、4位民進黨籍里長參加藍營活動，現在沒被黨部處理，但擔心選後算帳，黨籍仍會不保。

(中時 )