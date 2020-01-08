立基型銅箔基板廠-騰輝電子-KY(6672)2019年合併營收為54.59億元，創下歷年新高，公司佈局5G高頻高速、雷達及半導體封裝測試材料，今年正式進入收割期，大陸中興5G基站產品將於今年第1季底量產，並於第2季開始放量，騰輝電子-KY預估，今年5G相關產品佔營收比重將達5%到10%，騰輝-KY董事長勞開陸表示，今年是騰輝-KY豐收的一年，業績展望很樂觀，可望再創歷年新高。

騰輝-KY長期專注在軍工、醫療、國防、航太、車用領域，受惠於鋁基板、軟硬結合板及軍工航天等高毛利特殊材料出貨暢旺，騰輝-KY去年第4季淡季不淡，營運呈現倒吃甘蔗。

騰輝-KY自結2019年12月合併營收為4.61億元，年成長12.64%，累計2019年第4季合併營收為14.4億元，與去年第3季相當，累計2019年合併營收為54.59億元，年增1.28%，再創歷年新高；由於騰輝-KY去年第4季合併營收與第3季相近，騰輝-KY預估，去年第4季整體獲利與第3季差異不大，今年合併毛利率可望達27%以上，全年獲利亦可望優於2018年。

看好5G及半導體封裝應用，騰輝-KY開發5G高頻高速、雷達鐵氟龍及半導體封裝測試材料，預計今年正式進入收割，大陸中興5G基站產品將於今年第1季底量產，出貨將於第2季開始放量，騰輝-KY樂觀看待今年5G產品成長性，預估今年5G產品佔公司營收可望達5%到10%。

(時報資訊)