國慶喊「韓國瑜凍蒜」遭開罰 熊海靈轟：綠色恐怖

死忠韓粉、愛國女星熊海靈，去年擔任高雄市國慶升旗典禮主持人，台上高喊「韓總統」、「總統好」、「凍蒜」等字眼，遭人質疑違反行政中立。高雄市政府觀光局長邱俊龍今（8日）證實，熊海玲行為確實違反行政中立，經研議依契約減價收受，裁罰業者新台幣8000元。

去年10月17日邱俊龍在回覆議員質詢時，就表示「已決定開罰廠商，金額目前未定」。當時熊海靈接受《中時電子報》越洋電話專訪，氣憤表示：「到底要用中華民國哪條憲法來開罰？當天現場有幾萬人高喊總統好，現場氣氛非常嗨，我是喊了總統好，但如果民進黨執意要開罰，我覺得罰我好了，我願意承受一切」。

「如果是民進黨蔡英文的場子，有人高喊總統好，應該不會被罰吧？這就是台灣面臨的綠色恐怖」。熊更強調：「民進黨就是兩套標準，因為我是支持韓國瑜，如果我支持民進黨大概就不會被罰了」。

今天邱俊龍向中央社表示，有關國慶升旗典禮主持人脫稿演出部分，主持人依項目費用是2萬元，依據契約減價收受，並按不符項目標的之契約價金減價20%計4000元，並處以減價金額一倍違約金4000元，共扣罰廠商8000元，是屬於依法行政。

他並表示，未來活動會再提醒承辦廠商務必慎選主持人，避免相關情況發生。不過民進黨市議員李雅慧不滿市府裁罰金只有8000元，於臉書貼文質疑「扣罰金額符不符合比例原則」。

(中時電子報)