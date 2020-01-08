不少有換機需求的果粉都在等待今年3月將推出的平價iPhone，傳出蘋果已經準備好在今年第一季發表iPhone 9（之前傳聞的iPhone SE2），目前相關供應鏈都在加緊趕工，該機預計在3月初亮相，備貨量約3千萬支。

根據外媒傳出的iPhone 9渲染圖顯示，該機外型與之前的說法大致相同，正反面都是玻璃材質，背部磨砂質感，中框為金屬。先前市場預測，iPhone 9採用4.7吋LCD螢幕、厚邊框跟Touch ID，並搭配A13處理器、3GB RAM、後置主相機為單攝，價格399美元起，將會替代iPhone 8的位置。

產業鏈透露，iPhone 9將主攻印度等新興市場，因為蘋果希望以高性價比的產品在新興市場打出好成績，進而提高出貨量和市占率。消息人士表示，緯創與和碩在印度的工廠可能會負責這次iPhone 9的生產工作。

知名蘋果分析郭明錤之前在報告中表示，蘋果接下來還可能推出iPhone 9 Plus，不過可能要等到2021年上半年才會推出，而該機款仍將鎖定新興市場。

(中時電子報)