農曆新年將屆，國人忙著採買年貨、添購新衣，為了迎接「鼠年」新的1年到來，為便利民眾採購年貨1次購足，今年天津路服飾商圈年貨大街以「2020錦衣玉食、來鼠錢」為主題，匯集吃、喝、玩、樂等數百家攤商，年貨大街期間，警方將實施交通疏導管制措施，並提供停車資訊。

天津路服飾商圈年貨大街期間自9日至23日，周一到周五從13時至23時，周末假日從11時至23時30分，共計15天活動採封街方式舉辦；為避免塞車之苦，台中市警2分局呼籲民眾，搭乘大眾交通工具，周邊交通將實施疏導管制措施。

警方指出，管制時間及路段為8日當天（活動前1天）下午15時起至24日中午11時止，封閉天津路2段自中清路至梅川西路間（不含青島路、山西路、文昌東1街、文昌東2街等路口），2側路邊及周邊停放車輛淨空，活動範圍場地全面汽、機車禁止通行。

警方預計年貨大街期間吸引大量人、車潮，將造成年貨商圈周邊道路車多擁擠，警方將配合天津商圈年貨大街活動期間規劃交通疏導勤務，並於現場設置宣導攤位，即時提供民眾服務，另進行治安、交通安全及防扒、防詐相關宣導；加強周邊人、車潮之地點違停車輛勸導及取締，維持周邊交通秩序及順暢。

(中時 )