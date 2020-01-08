新竹縣新埔鎮柿餅產業專區位於新埔鎮旱坑里，每逢秋冬，賞景人潮絡繹不絕，但由於部分山路狹窄，不利大車通行，新竹縣政府機要祕書彭益宣、工務處長林鶴斯、新埔鎮長林保祿等人日前前往會勘，預計拓寬旱坑路接南平路口的交通瓶頸，以方便民眾、遊客通行。

旱坑路接南平路口也是竹14-1、竹13線道路交會處，林鶴斯等人日前會勘，研議將拓寬竹14-1的8K＋750及8K＋800間，向兩邊拓寬3.5公尺，預計將有7公尺寬，兩側地主原則上同意此改善方案，後續將由新埔鎮公所、里長取得土地使用同意書，再由縣府接手施作工程，未來大型遊覽車不再有難以通行狀況。

由於柿餅產業專區每年自九降風起，時常出現曬柿美景，也吸引國內外遊客造訪，曬柿景象也登上國小四年級社會課本封面、小二國語也收錄《小鎮的柿餅》一文，也使遊客絡繹不絕。

但因山區道路路幅狹窄，又有T字型路口瓶頸，在假日時間時常出現塞車，大型遊覽車若要轉彎，更是險象環生，新竹縣長楊文科日前也曾指示相關單位要研擬改善，未來若拓寬道路，也便利大型車輛進出，也使往來車輛行進更加安全。

(中時 )