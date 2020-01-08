2020台灣燈會在台中，交通部觀光局參山國家風景區管理處推出暖身活動，即日起至2月23日，於谷關、梨山、八卦山、松柏嶺、南庄、獅山等6個遊客中心舉辦「拍照上傳送好禮活動」，只要拿遊客中心現場燈會宣傳手舉牌拍照，上傳至粉絲頁活動貼文，即可獲得喔熊護腕，數量有限送完為止。

參山處處長柯建興表示，2020台灣燈會主展區剛好位於參山所轄獅山、梨山、八卦山等風景區中間，十分適合全家大小一起來遊玩，尤其鄰近的谷關地區更是冬天的熱門景點，在寒冷的天氣泡著熱呼呼的溫泉之後，可順遊前往后里賞燈，真是一大享受。

谷關地區的部落觀光也是近年深度旅遊的好選擇，推薦遊客前往松鶴部落參加「泰好玩獵人體驗營」，從吃到玩任君挑選，包含狩獵體驗、傳統射箭、山林夜間探索、原藝品DIY等多項豐富體驗活動。

原住民風味美食有竹筒飯、搗小米、烤山豬肉、烤香腸等。前往裡冷部落「握著工藝坊」，向鄭保雄老師預約口簧琴DIY、裡冷生態探索等遊程，體驗親手製作口簧琴，並學習吹奏的方式，展現用音樂說話的藝術。

(中時 )