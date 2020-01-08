選戰倒數3天，韓競辦公布奧步招數排行榜，第一名由壹週刊奪下，對此韓國瑜最新回應！

《壹週刊》今日指稱韓國瑜一家曾申請加拿大國籍，影射韓國瑜疑似有雙重國籍，韓國瑜今日受訪回應，表示絕無此事，而該媒體在他選上後有四年的時間，若查出任何答案，他馬上辭職下台。

韓國瑜表示，任何人都不應該有雙重國籍，而韓一家是絕對沒有的，他只有一張身分證以及健保卡，並沒有雙重國籍的問題；而韓國瑜也提到，如有任何媒體有毀謗、妨礙名譽、違反選罷法的行為，都會依法提告。

(中時電子報)