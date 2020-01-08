影》週刊指韓國瑜有雙重國籍 韓：選上後給他們四年去查 13:532020/01/08 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜受訪。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 選戰倒數3天，韓競辦公布奧步招數排行榜，第一名由壹週刊奪下，對此韓國瑜最新回應！ 《壹週刊》今日指稱韓國瑜一家曾申請加拿大國籍，影射韓國瑜疑似有雙重國籍，韓國瑜今日受訪回應，表示絕無此事，而該媒體在他選上後有四年的時間，若查出任何答案，他馬上辭職下台。 韓國瑜表示，任何人都不應該有雙重國籍，而韓一家是絕對沒有的，他只有一張身分證以及健保卡，並沒有雙重國籍的問題；而韓國瑜也提到，如有任何媒體有毀謗、妨礙名譽、違反選罷法的行為，都會依法提告。 (中時電子報) #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #宋楚瑜 #親民黨 #雙重國籍 #選上 #媒體 #四年 也許您會感興趣 推薦閱讀 一張圖讓韓粉集體爆淚 大喊：我們只能靠你了 11:102020/01/04 政治 捍衛不同言論自由？孫大千拋三個如果轟綠睜眼說瞎話 09:032020/01/05 政治 避免紅綠對決是國民黨的天命 04:102020/01/06 論壇廣場 不只台南會翻 是全台都會翻 01:062020/01/06 政治要聞 嘉縣第二選區 簡明廉批藍營 獨厚林國慶 04:102020/01/06 地方新聞 國民黨強調總統選舉非三腳督 呼籲集中選票投韓 13:152020/01/06 政治 藍痛批查水表 蔡辦呼籲停止抹黑造謠 13:422020/01/06 政治 台南韓粉 自製穿雲箭大旗南征北討 17:572020/01/07 政治 台南韓粉 自製穿雲箭旗 04:102020/01/08 地方新聞 知識綠也被嚇跑了 04:102020/01/08 時論廣場 政治熱門新聞 痛心！賣菜嬤陳樹菊挺韓 竟遭網軍惡毒開嗆 - 政治 論文門變國際醜聞？《紐約時報》訪問彭文正！ - 政治 選前三天塵埃落定 網猜：風向變了 小英會輸？ - 政治 黃暐瀚斷言：韓國瑜這次若沒贏 國民黨下場太驚人... - 政治 陳水扁踩紅線助選了！網眾怒：中監還不抓？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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