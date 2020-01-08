「迎新揮毫贈春聯」活動，8日吸引大批民眾大排長龍，開心等領春聯。（陳世宗攝）

台中市政府8日舉辦「109年迎新揮毫贈春聯」迎接新年，吸引數百位民眾到場免費索取賀聯，現場洋溢著過年的氣氛。市長盧秀燕說，今年邀請國寶級書法大師周良敦等超過150位書法名家為民眾客製寫春聯、畫年畫，祝福市民「金銀財寶、平安健康、幸福快樂鼠不盡，鼠運亨通」！

盧秀燕與大墩書法盃3位獲獎同學一起寫下「鼠運亨通」4字，象徵鼠年行大運；周良敦揮筆畫下「璀璨台中」，祝福2020台灣燈會順利圓滿；市議員與多位局長則共寫「富貴有魚，迎春納福」，代表市府祝福民眾新年快樂。

盧秀燕指出，馬上就要過年，市府要讓大家過好年，舉行贈春聯活動，大家可領取「鼠運亨通」春聯，由首屈一指國寶級大師書法名家周良敦書寫，現場也會發放市府紅包，紅包袋打開有「錢鼠不盡‧恭喜發財」祝福字樣，沾染喜氣外，也祝賀大家吉祥好運！

「迎新揮毫贈春聯」活動，8日一早活動未開始，現場就大排長龍，民眾開心等領春聯。秘書處表示，市府於台灣大道市政大樓惠中樓1樓、文心樓1樓及豐原區陽明市政大樓1樓大廳，現場發送精美紅包福袋限量1000份；即日起市府新市政及陽明聯合服務中心將發放市長「鼠運亨通」賀聯，歡迎索取。

(中時 )