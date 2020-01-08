南韓超人氣女子團體「TWICE」結束年末行程，台籍成員子瑜驚喜在昨(1/7)搭機回到台灣，下機後媽媽來接機，母女倆推著行李搭計程車回家，而適逢2020總統大選，滿20歲的子瑜因此被猜測是回家過年兼投票當「首投族」，引發網友熱議，而今子瑜媽媽黃燕玲透露了女兒回台的原因跟行程，粉絲想在投票所遇見女神的願望，恐怕要落空了。

子瑜返台過年，一下機沿路收禮物、揮手打招呼道「新年快樂」，展現親民性格，同時今年滿20歲的她，被猜測回台是為了趕上總統大選成為「首投族」，而今子瑜媽媽給出了答案，據《三立新聞網》報導，子瑜媽媽透露女兒這次回來，目的是跟家人團聚，預計農曆年後才會歸隊。

至於投票與否，子瑜媽媽透露了女兒回台前，早已規劃好農曆年節的行程，已經安排了本月10號要去海外旅遊，投票日當天不在台灣，等於證實子瑜這次沒機會投下神聖的一票，而她這次休假回家，會停留半個月，可以好好陪伴家人跟愛犬，粉絲們因此超興奮，期待在台灣街頭遇到野生子瑜。

(中時電子報)